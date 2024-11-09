Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 247 состоится в ночь с 9 на 10 ноября. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало — в 00.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 3.00 мск.

В главном событии вечера состоится бой в полусреднем весе между американским бойцом Нилом Магни и бразильцем Карлосом Пратесом.

Основные события турнира UFC Fight Night 247 будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец», основной кард можно смотреть бесплатно на телеканале «Матч ТВ». Также следить за вечером ММА можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

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