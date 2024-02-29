Умар Нурмагомедов против сравнения Двалишвили с Хабибом: «Как их можно сравнивать?»

12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (16-0) не согласен с тем, что первый номер рейтинга в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) обладает тем же уровнем прессинга, что и экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0). Об этом Нурмагомедов сказал «СЭ».

— Недавно Двалишвили одержал очередную победу [над Генри Сехудо единогласным решением судей]. Можно ли уже сказать, что его прессинг настолько же эффективен и беспощаден, как и прессинг Хабиба?

— Нет. Как это можно сказать? Хабиб доминировал! Он [Двалишвили] проиграл первый раунд! Как их можно сравнивать? Хабиба кто валил? Кто ему контролировал спину? Кому он проиграл? Нет, не давит он. Он давит тех, кто позволяет. Пока Сехудо свежим был, не давил же он. Сехудо же забрал первый раунд.

Нурмагомедов подерется с дебютантом Бекзатом Алмахановым (14-1) 2 марта на UFC Fight Night 238 в UFC Apex в Парадайсе, США.