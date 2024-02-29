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29 февраля, 07:25

Умар Нурмагомедов: «У Топурии нет шансов в бою с Исламом Махачевым»

Давид Хачатрян
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12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (16-0) уверен, что действующий чемпион в полулегком весе Илия Топурия (15-0) не сможет дать бой чемпиону легкого дивизиона Исламу Махачеву (25-1). Об этом Нурмагомедов сказал «СЭ».

— Илия Топурия нокаутировал Алекса Волкановски и стал чемпионом в полулегком весе. Отличный ударник, но дерзкий парень, грубо высказался в адрес Ислама Махачева. Как бы сложился их бой?

— Зачем ему Ислам нужен? Там же есть Мовсар [Евлоев], который идет на беспроигрышной серии, тоже непобежденный боец. Для чего ему нужен Ислам?

— Может, просто хочет в весе подняться.

— Я его видел. Он маленький, на 70 кг. Он почти моего роста. Может, чуть-чуть выше. Не сказать, что высокого роста. И какие-то шансы с Исламом... Я вообще никаких шансов у него с Исламом не вижу, с Хабибом не вижу. Просто человек умеет себя пиарить.

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Илия Топурия
Ислам Махачев
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