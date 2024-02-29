Тюлюлин: «Я не считаю, что «Русская Трибуна» кого-то оскорбляет. Болеть за того, кто тебе ближе, не запрещено»

Российский средневес UFC Денис Тюлюлин (11-9) в интервью «СЭ» рассказал, что не понимает критики в адрес «Русской Трибуны».

— Денис, много шума наделала «Русская Трибуна» в прошлом году. Твои мысли?

— По этому поводу у меня нормальные мысли, мне нравится это. Я могу сказать за себя, что у меня проблем в таком формате с поддержкой нет. Не то что проблем, меня всегда поддерживали: близкие, братишки всегда болеют, приезжают, где бы я ни был. Поэтому я считаю это мотивацией, я считаю, это круто. Ребята откуда-то приезжают, из других уголков страны, дерутся в Москве, и их поддерживают. Я считаю, это очень круто, это организованно. Это, конечно, определенный антураж. И мотивация для ребят. Это очень серьезная мотивация, когда ты не один, когда за тебя болеют. Это очень круто.

— Тебе не кажется, что выкрики «Русские, вперед!» раздор вносят? Одно дело на матче сборной России так кричать, а другое дело, когда турнир по ММА, где бьются два россиянина, пусть и разных национальностей. Это может вызвать какой-то негатив с другой стороны, и зачем это нужно?

— Слушай, ну здесь уже вопрос, кто как это воспринимает? Есть же ребята, которые из Таджикистана, и им кричат: «Таджикистан, ба пеш!» Это же нормально.

— Понимаешь, они как иностранные болельщики представляются.

— Как что?

— Как иностранные болельщики.

— Ну, до 1991 года, по-моему, это были не иностранные болельщики.

— Ну, в 1991-м это да, но сейчас не так.

— Я, смотри, к здоровому болению отношусь совершенно нормально. Я не считаю, что это какое-то оскорбление кого-то. Но у нас многонациональная страна, и болеть за того, кто тебе ближе, не запрещено, а вот как это воспринимать, это другой вопрос. Если кто-то воспринимает это как, не знаю, оскорбление или принижение, ну, это его проблема. Я считаю, что в целом это нормально. Они же просто болеют, поддерживают человека, хотят, чтобы боец их национальности победил. Это поддержка. Какие у нас еще варианты есть? Также приезжают ребята из других республик, болеют за своих. Я к этому отношусь нормально. Я не вижу здесь какого-то раскола.

Тюлюлин в прошлом бою проиграл Кристиану Лерою Данкану (9-1) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 ноября 2023-го в UFC Apex в Парадайсе, США.