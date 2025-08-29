Оливейра намерен провести еще как минимум три боя в UFC

Диего Лима, тренер бойца UFC Чарльза Оливейры, рассказал о будущем своего подопечного.

«Мы предварительно согласовали три следующих боя для Чарльза. Ему еще только 35 лет, и он мотивирован побороться за пояс. Чарльз получил невероятную поддержку от соотечественников и решил выступить на турнире в Рио. Чарльз дорогой боец, поэтому он обычно дерется на номерных турнирах. Парни из UFC поначалу сопротивлялись, но в итоге согласились дать Чарльзу бой на родине», — сказал Лима в интервью Sherdog.

35-летний бразилец проведет следующий бой 11 октября против Рафаэля Физиева на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро. За карьеру Оливейра провел 47 боев — 35 побед, 11 поражений и 1 бой признан несостоявшимся.