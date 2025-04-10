Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

10 апреля, 20:15

Умар Нурмагомедов объяснил, почему согласен на бой с Петром Яном только осенью

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов рассказал, почему согласен на поединок с экс-чемпионом UFC Петром Яном только осенью.

Ранее Ян предлагал провести бой в Баку в июне или Абу-Даби в июле.

«Как бы сильно я ни хотел, получится подраться только в октябре. Драться с травмированной рукой — глупость. Вернусь, как буду здоров на 100 процентов. Если кто-то спешит, никаких проблем. Все впереди. Еще подеремся», — написал Нурмагомедов в соцсети.

Нурмагомедов провел 19 боев в ММА, одержав 18 побед и потерпев 1 поражение. В январе на UFC 311 он уступил в титульном бою грузину Мерабу Двалишвили решением судей.

На счету 32-летнего Яна 18 побед и 5 поражений за карьеру. Свой последний поединок россиянин провел на турнире UFC Fight Night 248 в ноябре 2024 года, победив единогласным решением судей бразильца Дейвесона Фигередо.

Петр Ян
Умар Нурмагомедов
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Теннисистка Яна Сизикова и баскетболист Михаил Кулагин обручились
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Форвард «Сент-Луиса» Бучневич оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Крылов: «Рад с гордостью представлять Россию в UFC»

Волкановски — о поединке с Лопесом: «Это будет самый большой бой в моей карьере»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости