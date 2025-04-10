Умар Нурмагомедов объяснил, почему согласен на бой с Петром Яном только осенью

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов рассказал, почему согласен на поединок с экс-чемпионом UFC Петром Яном только осенью.

Ранее Ян предлагал провести бой в Баку в июне или Абу-Даби в июле.

«Как бы сильно я ни хотел, получится подраться только в октябре. Драться с травмированной рукой — глупость. Вернусь, как буду здоров на 100 процентов. Если кто-то спешит, никаких проблем. Все впереди. Еще подеремся», — написал Нурмагомедов в соцсети.

Нурмагомедов провел 19 боев в ММА, одержав 18 побед и потерпев 1 поражение. В январе на UFC 311 он уступил в титульном бою грузину Мерабу Двалишвили решением судей.

На счету 32-летнего Яна 18 побед и 5 поражений за карьеру. Свой последний поединок россиянин провел на турнире UFC Fight Night 248 в ноябре 2024 года, победив единогласным решением судей бразильца Дейвесона Фигередо.