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10 апреля, 10:33

Умар Нурмагомедов принял вызов Петра Яна, бой пройдет в октябре

Алина Савинова
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Российский боец UFC Умар Нурмагомедов согласился провести поединок против соотечественника Петра Яна.

Ранее Ян бросил вызов 29-летнему спортсмену, предложив провести бой в Баку или Абу-Даби.

«Приятно удивлен вызову. Вперед: Абу-Даби, октябрь», — написал Нурмагомедов в своих соцсетях.

Нурмагомедов провел 19 боев в ММА, одержав 18 побед и потерпев 1 поражение. В январе на UFC 311 он уступил в титульном бою грузину Мерабу Двалишвили решением судей.

На счету 32-летнего Яна 18 побед и 5 поражений за карьеру. Свой последний поединок россиянин провел на турнире UFC Fight Night 248 в ноябре 2024 года, победив единогласным решением судей бразильца Дейвесона Фигередо.

Петр Ян
Умар Нурмагомедов
ММА
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