Махачев заявил, что Хабиб очень расстроился после поражения Умара на UFC 311

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, как Хабиб Нурмагомедов воспринял поражение троюродного брата Умара Нурмагомедова от грузина Мераба Двалишвили на UFC 311.

29-летний россиянин единогласным решением уступил Двалишвили в поединке за пояс UFC в легчайшем весе. Позже Нурмагомедов заявил, что сломал руку в начале боя.

«Конечно, он был расстроен, но сразу зашел и сказал мне сфокусироваться на своем поединке и не думать об этом, что потом обсудим. И все, мы еще даже не разговаривали. Хабиб пришел после боя Умара в раздевалку, и мы вместе пошли к октагону. Наверное, потом он поехал к доктору вместе с Умаром», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Нурмагомедов впервые в карьере проиграл поединок. Теперь на его счету 18 побед и 1 поражение. У Двалишвили 19 побед при 4 поражениях.