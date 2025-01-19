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Сегодня, 17:55

Российский боец UFC Алексеева назвала победу Махачева над Мойкано предсказуемой

Владислав Маслов
Корреспондент
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Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала победу Ислама Махачева в бою с Ренато Мойкано.

«По Исламу все было довольно предсказуемо. До боя я в шутку сказала друзьям: «Смысл покупать трансляцию, ведь Ислам в первом раунде выиграет». Так и вышло. Сами понимаете, когда выходишь на чемпиона, — это, конечно, огромная мотивация. Так было и для Мойкано, ведь MMA — это лотерея и любой случайный удар может долететь, но Ислам уже много раз подтверждал звание чемпиона. И с ним такие штуки уже не прокатят. Ислам был собран, у него была просто задача растаскать Мойкано», — сказала Алексеева.

19 января Махачев победил Мойкано сабмишеном в главном бою турнира UFC 311 и сохранил чемпионский титул в легком весе.

На счету 33-летнего Махачева 27 побед и одно поражение, в активе 35-летнего Мойкано 20 побед, шесть поражений и одна ничья.

Источник: MMA.Metaratings.ru
UFC 311
Ирина Алексеева
Ислам Махачев
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