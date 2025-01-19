Экс-тренер Царукяна уверен, что Махачев перейдет в полусредний вес

Бывший тренер экс-претендента на титул UFC в лекгом весе Армана Царукяна Сергей Торосян выразил мнение, что чемпион Ислам Махачев после победы над Ренато Мойкано перейдет в весовую категорию выше.

«Махачев больше не будет защищать титул в этом весе. Он перейдет в другую весовую категорию. Против Ислама у Белала Мухаммада есть физика. Он очень физически крепкий, у него давление хорошее. Но все технические элементы отстают от Махачева. Только физика и антропометрия. В этом плане он сильнее», — сказал Торосян MMA.Metaratings.ru.

Американец Мухаммад стал чемпионом UFC в полусреднем весе в последнем поединке, победив Леона Эдвардса. На счету 36-летнего спортсмена 24 победы и три поражения, еще один его бой признан несостоявшимся.

Махачев провел четыре успешные защиты титула в легком весе. В активе россиянина 27 побед и одно поражение.