Бой Нурмагомедов — Сэндхаген на UFC в ОАЭ начнется около полуночи

Американец Кори Сэндхаген и россиянин Умар Нурмагомедов проведут поединок в легчайшем весе в рамках турнира по ММА UFC on ABC 7 в субботу, 3 августа. Вечер ММА проходит на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Спортсмены выйдут в октагон приблизительно в полночь.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию боев главного карда UFC Fight Night в Абу-Даби.

Сэндхагену — 32 года, на его счету 17 побед и 4 поражения в профессиональных ММА. Нурмагомедову — 28 лет. Умар провел на профессиональном уровне 17 боев, одержав победу в каждом из них.

Видеотрансляция турнира по ММА в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ».

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