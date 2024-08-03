Бой Шара Буллет — Олексейчук на UFC в ОАЭ начнется около 23:35 мск

Россиянин Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) проведет поединок с представителем Польши Михалом Олексейчуком на турнире UFC on ABC 7 в субботу, 3 августа. Вечер ММА проходит на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Спортсмены выйдут в октагон приблизительно в 23:35 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию боев главного карда UFC Fight Night в Абу-Даби.

Магомедову — 30 лет, он провел 13 боев на профессиональном уровне, победив в каждом из них. Олексейчуку — 29 лет, на его счету 19 побед и восемь поражений в профессиональных единоборствах.

Видеотрансляция турнира по ММА в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ».

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