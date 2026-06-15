Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Илия Топурия — Джастин Гейджи: онлайн-трансляция боя UFC в Белом доме

Илия Топурия и Джастин Гейджи проведут титульный бой на турнире UFC в Белом доме 15 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Илия Топурия.
Фото Global Look Press

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия и Джастин Гейджи из США проведут титульный поединок в легком весе на UFC в Белом доме в ночь на 15 июня.

В прямом эфире трансляцию турнира UFC White House — Freedom 250 в России покажут платформа UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир начнется в 3.00 по московскому времени. Начало боя Топурия — Гейджи — в 6.00 мск.

ММА UFC: Топурия — Гейджи

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных событий UFC Freedom 250. Результат боя Топурия — Гейджи и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

29-летний Топурия имеет в профессиональных ММА 17 побед и 0 поражений. 37-летний Гейджи на профессиональном уровне одержал 27 побед и потерпел 5 поражений.

Илия Топурия&nbsp;&mdash; Джастин Гейджи.Топурия — Гейджи, Перейра — Ган: онлайн-трансляция турнира UFC в Белом доме
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джастин Гейджи
Илия Топурия
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Что произошло за день 19 сентября. Главное
Россотрудничество получило 11 заявок на создание новых Русских домов
«В хоккее очень короткое окно, чтобы что-то выиграть». Шестеркин и Дорофеев: новая надежда «Рейнджерс»
Трусова отказалась исполнять сальто из-за сына, Петросян благодарила Тутберидзе, от которой ушла. Что случилось после короткой программы женщин
По итогам второго дня голосования явка составила 44,38%
Кошмарный вечер Батракова и «Галатасарая». Салах просто разорвал стамбульцев
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Вера Галушка-Дуюнова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Вера Галушка-Дуюнова
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Яковлев вернулся, но проиграл. Апатия в «Сибири»
Яковлев вернулся, но проиграл. Апатия в «Сибири»
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

UFC в Белом доме: прямой эфир, видеотрансляция онлайн, время начала боев

UFC в Белом доме: трансляция турнира начнется после 4.00 мск
Новости
RSS RSS
Все новости