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Сегодня, 18:31

Реванш между Волковым и Ганом состоится 8 декабря на турнире UFC 310

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Александр Волков.
Фото Global Look Press

Реванш между российским бойцом смешанного стиля Александром Волковым и французом Сирилом Ганом состоится 8 декабря на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе, сообщила пресс-служба промоушена.

Изначально бойцы должны были подраться в октябре на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ), однако бой был перенесен из-за травмы, которую получил россиянин.

Первый бой между Волковым и Ганом состоялся в июне 2021 года на турнире в Лас-Вегасе и завершился победой француза единогласным решением судей.

На счету 35-летнего Волкова 38 побед и десять поражений. У 34-летнего Гана 12 побед при двух поражениях в карьере.

Александр Волков
Сирил Ган
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