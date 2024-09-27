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Сегодня, 20:00

Дарья Железнякова — Айлин Перез: время начала трансляции боя UFC Fight Night 243

Железнякова и Перез проведут бой на турнире UFC Fight Night 243
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Россиянка Дарья Железнякова и аргентинка Айлин Перез должны провести бой на турнире UFC Fight Night 243 в субботу, 28 сентября. Вечер ММА пройдет на «Аккор Арене» в Париже (Франция), начало — в 19.00 по московскому времени.

В России в прямом эфире поединки предварительного карда покажет телеканал «Матч! Боец». Также смотреть трансляцию из столицы Франции можно на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

Железняковой 28 лет, она провела 10 боев на профессиональном уровне, одержала девять побед и потерпела одно поражение. В предыдущем поединке 24 марта россиянка победила мексиканку Монтесеррат Рендон решением судей.

Перез 29 лет, в ее профессиональном рекорде 10 побед и два поражения. В предыдущем бою 2 июня она победила Джозелин Эдвардс из Панамы судейским решением. Накануне поединка с Железняковой аргентинка с трудом прошла процедуру взвешивания и незначительно превысила вес.

Айлин Перез
Дарья Железнякова
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