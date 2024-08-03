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Сегодня, 12:30

UFC Сэндхаген — Нурмагомедов и Шара Буллет — Олексейчук: расписание и результаты боев турнира

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Турнир ММА UFC on ABC 7 состоится в субботу, 3 августа на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало турнира — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боев главного карда UFC Fight Night в Абу-Даби. Предварительный кард турнира стартует в 19:00 по московскому времени. Бои основного карда начнутся в 22:00 мск.

Основной кард UFC on ABC 7

Легчайший вес: Кори Сэндхаген (США) — Умар Нурмагомедов (Россия)
Средний вес: Шарабутдин Магомедов (Россия) — Михал Олексейчук (Польша)
Легчайший вес: Марлон Вера (Эквадор) — Дейвезон Фигередо (Бразилия)
Полусредний вес: Тони Фергюсон (США) — Майкл Кьеза (США)
Женский минимальный вес: Маккензи Дерн (Бразилия) — Лупита Годинес (Мексика)
Легкий вес: Йоэль Альварес (Испания) — Элвес Бренер (Бразилия)

Прелимы UFC on ABC 7

Полутяжелый вес: Азамат Мурзаканов (Россия) — Алонзо Менифилд (США)
Легкий вес: Мохаммад Яя (ОАЭ) — Кауе Фернандес (Бразилия)
Тяжелый вес: Шамиль Газиев (Бахрейн) — Дон'Тэйл Майес (США)
Легкий вес: Гурам Кутателадзе (Грузия) — Джордан Вученич (Англия).
Женский минимальный вес: Виктория Дудакова (Россия) — Сэм Хьюз (США)
Легкий вес: Джай Герберт (Великобритания) — Роландо Бедоя (Перу)
Средний вес: Седрикес Думас (США) — Денис Тюлюлин (Россия)

Видеотрансляция турнира по ММА в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ».

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Виктория Дудакова
Денис Тюлюлин
Умар Нурмагомедов
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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