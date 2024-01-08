UFC: расписание и главные бои турниров в январе 2024 года

В январе пройдут два турнира UFC

В январе 2024 года пройдут два турнира UFC. «СЭ» публикует информацию с расписанием и главными поединками вечеров ММА организации Даны Уайта.

Расписание и главные бои турниров UFC в январе 2024 года

13 января 2024 года. UFC Fight Night 234 ( UFC on ESPN + 93 или UFC Vegas 84) в Лас-Вегасе (США) на арене UFC Apex . Главный бой: Магомед Анкалаев (Россия, 17-1-1) — Джонни Уокер (Бразилия, 20-0-7).

UFC Apex 20 января 2024 года. UFC 297 в Торонто (Канада) на арене Scotiabank. Главный бой: Шон Стрикленд (США, 28-0-5) — Дрикус Дю Плесси (ЮАР, 19-0-2).

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