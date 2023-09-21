Чейл Соннен: «Джонс и Миочич согласились с тем, что Павлович будет страховать их бой»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен уверен, что экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) будет драться с Сергеем Павловичем (18-1), если Стипе Миочич (20-4) не сможет выйти на бой.

«Фактически, он [Павлович] будет самым доминирующим человеком в тяжелом весе, если Джон Джонс действительно завершит карьеру после боя со Стипе [Миочичем]. А дивизион тяжеловесов сейчас очень интересен. Просто я никогда не видел этот дивизион в таком виде.

Вы ошибаетесь, когда думаете, что Джон не хочет драться с этим парнем. Возможно, он будет драться с ним в ноябре. Он уже согласился на бой с ним. Я продолжаю слышать, как люди говорят, что Джонс не хотел драться с Сергеем. Сергей — запасной боец, а это значит, что Джон и Стипе уже знают и согласны с тем, что они могут подраться с Сергеем, если соперник не сможет выйти на бой», — сказал Соннен на своем YouTube-канале.

Джонс и Миочич возглавят турнир UFC 295, который состоится 11 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.