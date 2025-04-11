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11 апреля, 22:10

UFC проведет турнир в Баку 21 июня

Руслан Минаев
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UFC объявил о проведении дебютного турнира в Азербайджане. Вечер единоборств пройдет в Баку 21 июня.

Азербайджан станет 31-й страной, которая примет турнир UFC.

«Азербайджан и город Баку имеют невероятный опыт проведения глобальных спортивных мероприятий, — цитирует ТАСС главу лиги Дану Уайта. — У нас так много выдающихся бойцов из этого региона, что Баку стал естественным выбором для следующего этапа развития. Я рад представить дебютный турнир 21 июня».

В Баку пройдет турнир UFC Fight Night 258.

Источник: ТАСС
Дана Уайт
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