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Сегодня, 11:00

UFC Аллен — Кертис: кард турнира и расписание боев

UFC on Vegas 90 пройдет на «UFC Apex» в Лас-Вегасе в ночь на 7 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Брендан Аллен.
Фото Global Look Press

Турнир UFC on Vegas 90 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада (США) в ночь на 7 апреля. В главном событии вечера состоится поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между Бренданом Алленом и Крисом Кертисом. Планировалось, что вместо Кертиса в октагон выйдет Марвин Веттори, но итальянец снялся из-за травмы.

Прелимы начнутся в 22.00 по московскому времени, а основный кард — в 01.00 мск. Публикуем полный кард турнира.

Основной кард UFC on Vegas 90

Брендан Аллен — Крис Кертис

Александр Эрнандес — Деймон Джексон

Морган Чаррье — Чепе Марискал

Игнасио Бахамондес — Кристос Гиагос

Вальтер Уокер — Лукаш Бржеский

Тревор Пик — Чарли Кэмпбелл

Прелимы UFC on Vegas 90

Курт МакГи — Алекс Мороно

Норма Дюмонт Виана — Жермейн де Рандами

Хеили Алатенг — Виктор Хьюго

Пиера Родригес — Синтия Калвилло

Даниэль Аргуэта — Жан Мацумото

Дилан Будка — Сезар Алмейда

Нора Корнолл — Мелисса Муллинс

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Брендан Аллен
Крис Кертис
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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