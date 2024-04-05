UFC Аллен — Кертис: кард турнира и расписание боев
Турнир UFC on Vegas 90 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада (США) в ночь на 7 апреля. В главном событии вечера состоится поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между Бренданом Алленом и Крисом Кертисом. Планировалось, что вместо Кертиса в октагон выйдет Марвин Веттори, но итальянец снялся из-за травмы.
Прелимы начнутся в 22.00 по московскому времени, а основный кард — в 01.00 мск. Публикуем полный кард турнира.
Основной кард UFC on Vegas 90
Брендан Аллен — Крис Кертис
Александр Эрнандес — Деймон Джексон
Морган Чаррье — Чепе Марискал
Игнасио Бахамондес — Кристос Гиагос
Вальтер Уокер — Лукаш Бржеский
Тревор Пик — Чарли Кэмпбелл
Прелимы UFC on Vegas 90
Курт МакГи — Алекс Мороно
Норма Дюмонт Виана — Жермейн де Рандами
Хеили Алатенг — Виктор Хьюго
Пиера Родригес — Синтия Калвилло
Даниэль Аргуэта — Жан Мацумото
Дилан Будка — Сезар Алмейда
Нора Корнолл — Мелисса Муллинс
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