Турнир UFC on ESPN 66 состоится в ночь с 26 на 27 апреля в «T-Mobile Центре» в Канзас-Сити.

Начало предварительного карда — в 1.00 по московскому времени, основного карда — в 4.00.

Главным событием турнира станет поединок между ирландцем Иэном Гэрри и бразильским бойцом Карлосом Пратесом в полусреднем весе.

В среднем весе российский боец Икрам Алискеров проведет бой с бразильцем Андре Мунизом, а российско-немецкий боец Абусупьян Магомедов — с бразильцем Мишелом Перейрой.

Расписание боев турнира UFC on ESPN 66 (27 апреля)

Главный кард

Иэн Мачадо Гэрри — Карлос Пратес

Энтони Смит — Жанг Мингианг

Гига Чикадзе — Дэвид Онама

Мишель Перейра — Абусупьян Магомедов

Рэнди Браун — Николас Далби

Икрам Алискеров — Андре Муниз

Предварительный кард

Мэтт Шнелл — Джимми Флик

Эван Элдер — Гауж Янг

Крис Гутиеррез — Джон Кастанеда

Д ' Амон Блэкшир — Хеили Алатенг

Маллком Веллмэйкер — Камерон Саайман

Жаклин Аморим — Полиана Виана

Тимоти Куамба — Роберто Ромеро

Челси Чендлер — Джозелин Эдвардс