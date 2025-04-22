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UFC on ESPN 66 Гэрри — Пратес: дата турнира и кард боев

Поединок Гэрри — Пратес возглавит турнир UFC on ESPN 66
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Турнир UFC on ESPN 66 состоится в ночь с 26 на 27 апреля в «T-Mobile Центре» в Канзас-Сити.

Начало предварительного карда — в 1.00 по московскому времени, основного карда — в 4.00.

Главным событием турнира станет поединок между ирландцем Иэном Гэрри и бразильским бойцом Карлосом Пратесом в полусреднем весе.

В среднем весе российский боец Икрам Алискеров проведет бой с бразильцем Андре Мунизом, а российско-немецкий боец Абусупьян Магомедов — с бразильцем Мишелом Перейрой.

Расписание боев турнира UFC on ESPN 66 (27 апреля)

Главный кард

  • Иэн Мачадо Гэрри — Карлос Пратес
  • Энтони Смит — Жанг Мингианг
  • Гига Чикадзе — Дэвид Онама
  • Мишель Перейра — Абусупьян Магомедов
  • Рэнди Браун — Николас Далби
  • Икрам Алискеров — Андре Муниз

Предварительный кард

  • Мэтт Шнелл — Джимми Флик
  • Эван Элдер — Гауж Янг
  • Крис Гутиеррез — Джон Кастанеда
  • Д'Амон Блэкшир — Хеили Алатенг
  • Маллком Веллмэйкер — Камерон Саайман
  • Жаклин Аморим — Полиана Виана
  • Тимоти Куамба — Роберто Ромеро
  • Челси Чендлер — Джозелин Эдвардс

Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте.

Абусупьян Магомедов
Икрам Алискеров
Иэн Мачадо Гэрри
Карлос Прэйтес
UFC
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