UFC on ESPN 66 Гэрри — Пратес: дата турнира и кард боев
Поединок Гэрри — Пратес возглавит турнир UFC on ESPN 66
Турнир UFC on ESPN 66 состоится в ночь с 26 на 27 апреля в «T-Mobile Центре» в Канзас-Сити.
Начало предварительного карда — в 1.00 по московскому времени, основного карда — в 4.00.
Главным событием турнира станет поединок между ирландцем Иэном Гэрри и бразильским бойцом Карлосом Пратесом в полусреднем весе.
В среднем весе российский боец Икрам Алискеров проведет бой с бразильцем Андре Мунизом, а российско-немецкий боец Абусупьян Магомедов — с бразильцем Мишелом Перейрой.
Расписание боев турнира UFC on ESPN 66 (27 апреля)
Главный кард
- Иэн Мачадо Гэрри — Карлос Пратес
- Энтони Смит — Жанг Мингианг
- Гига Чикадзе — Дэвид Онама
- Мишель Перейра — Абусупьян Магомедов
- Рэнди Браун — Николас Далби
- Икрам Алискеров — Андре Муниз
Предварительный кард
- Мэтт Шнелл — Джимми Флик
- Эван Элдер — Гауж Янг
- Крис Гутиеррез — Джон Кастанеда
- Д'Амон Блэкшир — Хеили Алатенг
- Маллком Веллмэйкер — Камерон Саайман
- Жаклин Аморим — Полиана Виана
- Тимоти Куамба — Роберто Ромеро
- Челси Чендлер — Джозелин Эдвардс
Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте.
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