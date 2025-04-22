Абусупьян Магомедов: дата боя и соперник на турнире UFC on ESPN 66

Абусупьян Магомедов встретится с Мишелем Перейрой на турнире UFC on ESPN 66

Российско-немецкий боец Абусупьян Магомедов выступит на турнире UFC on ESPN 66 в Канзас-Сити (США) в ночь на воскресенье, 27 апреля. Соперником спортсмена, который родился в Дагестане и живет в Германии, станет Мишель Перейра из Бразилии.

Магомедову — 34 года, в его профессиональном рекорде — 27 побед, шесть поражений и одна ничья. В предыдущем бою дагестанец победил Брунно Феррейру.

Перейре — 31 год, на профессиональном уровне он одержал 31 победу и потерпел 12 поражений, еще два поединка признаны несостоявшимися. В предыдущем поединке бразилец уступил Энтони Эрнандесу.

В прямом эфире поединок и главный кард турнира покажут UFC Fight Pass, телеканал «Матч», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko».