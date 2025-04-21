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Сегодня, 21:44

Тренер Уэлш заявил, что Адесанья хочет провести реванш со Стриклендом

Руслан Минаев
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Тренер Шона О`Мэлли Тим Уэлш рассказал, что экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья намерен провести реванш с Шоном Стриклендом.

«Адесанья провел много боев подряд. Сейчас у него перерыв. Но мы потренировались, и, кажется, он в хорошем состоянии. Исраэль хочет реванш против Стрикленда», — сказал Уэлш на своем YouTube-канале.

Адесанья проиграл Стрикленду единогласным решением судей на турнире UFC 293, который прошел 10 сентября 2023 года.

Исраэль Адесанья
Шон Стрикленд
UFC
ММА
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