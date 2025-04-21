Тренер Уэлш заявил, что Адесанья хочет провести реванш со Стриклендом

Тренер Шона О`Мэлли Тим Уэлш рассказал, что экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья намерен провести реванш с Шоном Стриклендом.

«Адесанья провел много боев подряд. Сейчас у него перерыв. Но мы потренировались, и, кажется, он в хорошем состоянии. Исраэль хочет реванш против Стрикленда», — сказал Уэлш на своем YouTube-канале.

Адесанья проиграл Стрикленду единогласным решением судей на турнире UFC 293, который прошел 10 сентября 2023 года.