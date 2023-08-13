UFC on ESPN 51: Висенте Люке победил Рафаэля дос Аньоса и другие результаты турнира
В Лас-Вегасе, США, завершился турнир UFC on ESPN 51, в главном бою которого Висенте Люке (22-9) победил Рафаэля дос Аньоса (32-15) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47). Приводим результаты всех боев турнира.
Основные бои:
Полусредний вес: Висенте Люке (Бразилия) победил Рафаэля дос Аньоса (Бразилия) — Единогласное решение судей (49-46, 48-47, 48-47).
Полулегкий вес: Каб Свонсон (США) победил Хакима Даводу (Канада) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).
Полутяжелый вес: Халил Раунтри (США) победил Криса Докоса (США) — TKO, 1-й раунд.
Минимальный вес: Ясмин Лусиндо (Бразилия) победила Польяну Виану (Бразилия) — Сабмишн, 2-й раунд.
Средний вес: Эй Джей Добсон (США) победил Тафона Нчукви (Камерун) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).
Средний вес: Джош Фремд (США) победил Джейми Пикетта (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).
Предварительные бои:
Легчайший вес: Маркус Макги (США) победил Джея Пи Байса (ЮАР) — KO, 1-й раунд.
Легкий вес: Терренс Маккинни (США) победил Майка Бридена (США) — TKO, 1-й раунд.
Полулегкий вес: Исаак Дулгарян (США) победил Франсиса Маршалла (США) — TKO, 1-й раунд.
Тяжелый вес: Мартин Будаи (Словакия) победил Джоша Парисяна (США) — Сабмишн, 1-й раунд.
Минимальный вес: Жаклин Аморим (Бразилия) победила Монсеррат Руис (Мексика) — TKO, 3-й раунд.
Легчайший вес: Дамон Блэкшир (США) победил Хосе Джонсона (США) — Сабмишн, 1-й раунд.
Наилегчайший вес: Луана Сантос (Бразилия) победила Юлиану Миллер (США) — TKO, 1-й раунд.