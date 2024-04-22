UFC объявил о поединке между Павловичем и Волковым

UFC официально объявил поединок между российскими бойцами Сергеем Павловичем и Александром Волковым.

Бой состоится 22 июня в турнире промоушена в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В своей карьере 31-летний Павлович одержал 18 побед и потерпел 2 поражения. В ноябре 2023 года на UFC 295 россиянин уступил британцу Тому Аспиналлу нокаутом в первом раунде.

На счету Волкова 37 побед и 10 поражений. 9 сентября 2023-го 35-летний россиянин победил представителя Австралии Тая Туивасу удушающим приемом во втором раунде в турнире UFC 293.