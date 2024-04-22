Иржи Прохазка: «Я решил попробовать себя в среднем весе»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (30-4) отметил, что после завоевания титула в полутяжелом весе он планирует спуститься в средний.

«Вместо того чтобы переходить в тяжелый вес, я решил попробовать себя в среднем. Я знаю, что если я буду придерживаться более легкой диеты, то смогу влезть в лимит среднего веса. Но я сосредоточусь на этом после завоевания титула в полутяжелом весе», — сказал Прохазка на своем YouTube-канале.

Прохазка победил Александра Ракича (14-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 13 апреля в предварительном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.