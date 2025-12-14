UFC Fight Night Ройвал — Кейпе: кард боев и онлайн-трансляция турнира

Турнир UFC Fight Night (также известный как UFC on ESPN 73 и UFC Vegas 112) состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 13 на 14 декабря, в Лас-Вегасе (США) в спортивном комплексе UFC Apex.

Время начала боев турнира UFC Fight Night Ройвал — Кейпе

Предварительный кард начнется в 3.00 мск 14 декабря. Бои главного карда стартуют в 6.00 мск.

Кард боев турнира UFC Fight Night Ройвал — Кейпе

В главном событии вечера американец Брэндон Ройвал и португалец Манэл Кейпе проведут бой в наилегчайшем весе. Соглавное событие — поединок в полулегком дивизионе между грузином Гигой Чикадзе и аргентинцем Кевином Вальехосом.

Главный кард

Брэндон Ройвал (17-8) — Манэл Кейпе (21-7)

Гига Чикадзе (15-5) — Кевин Вальехос (16-1)

Кеннеди Нзечукву (14-6) — Маркус Бучеча (5-2)

Жуандерсон Бриту (17-5-1) — Мелсик Багдасарян (8-3)

Аманда Лемус (15-5-1) — Джиллиан Робертсон (16-8)

Луана Сантус (9-2) — Мелисса Кроден (7-2)

Предварительный кард

Мелкизаэл Коста (24-7) — Морган Шарьер (21-11-1)

Сесар Алмейда (7-1) — Цезарий Олексейчук (16-3)

Джейми-Лин Хорт (8-2) — Тереза Бледа (7-1)

Аллен Фрай (6-0) — Гильерме Пат (5-0)

Шон Шараф (4-1) — Стивен Асплунд (6-1)

Нил Магни (31-13) — Ярослав Амосов (28-1)

Где смотреть UFC Fight Night Ройвал — Кейпе

Турнир UFC Fight Night Ройвал — Кейпе в прямом эфире и полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало — в 3.00 мск 14 декабря.

Трансляцию главного карда также будут вести канал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телеэфира). Начало — с 6.00 мск.

Следить за последними новостями UFC, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».