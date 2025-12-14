Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

UFC Fight Night Ройвал — Кейпе: кард боев и онлайн-трансляция турнира

Турнир UFC Fight Night с главным боем Ройвал vs. Кейпе пройдет в Лас-Вегасе 14 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Турнир UFC Fight Night (также известный как UFC on ESPN 73 и UFC Vegas 112) состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 13 на 14 декабря, в Лас-Вегасе (США) в спортивном комплексе UFC Apex.

Время начала боев турнира UFC Fight Night Ройвал — Кейпе

Предварительный кард начнется в 3.00 мск 14 декабря. Бои главного карда стартуют в 6.00 мск.

Кард боев турнира UFC Fight Night Ройвал — Кейпе

В главном событии вечера американец Брэндон Ройвал и португалец Манэл Кейпе проведут бой в наилегчайшем весе. Соглавное событие — поединок в полулегком дивизионе между грузином Гигой Чикадзе и аргентинцем Кевином Вальехосом.

Главный кард

  • Брэндон Ройвал (17-8) — Манэл Кейпе (21-7)
  • Гига Чикадзе (15-5) — Кевин Вальехос (16-1)
  • Кеннеди Нзечукву (14-6) — Маркус Бучеча (5-2)
  • Жуандерсон Бриту (17-5-1) — Мелсик Багдасарян (8-3)
  • Аманда Лемус (15-5-1) — Джиллиан Робертсон (16-8)
  • Луана Сантус (9-2) — Мелисса Кроден (7-2)

Предварительный кард

  • Мелкизаэл Коста (24-7) — Морган Шарьер (21-11-1)
  • Сесар Алмейда (7-1) — Цезарий Олексейчук (16-3)
  • Джейми-Лин Хорт (8-2) — Тереза Бледа (7-1)
  • Аллен Фрай (6-0) — Гильерме Пат (5-0)
  • Шон Шараф (4-1) — Стивен Асплунд (6-1)
  • Нил Магни (31-13) — Ярослав Амосов (28-1)

Где смотреть UFC Fight Night Ройвал — Кейпе

Турнир UFC Fight Night Ройвал — Кейпе в прямом эфире и полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало — в 3.00 мск 14 декабря.

Трансляцию главного карда также будут вести канал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телеэфира). Начало — с 6.00 мск.

Следить за последними новостями UFC, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Брэндон Ройвал
Манель Кейпе
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Огонь в сборной Португалии! Роналду покинул расположение команды из-за конфликта с Жезушем
Овечкин готов к новому сезону. «Вашингтон» ждет настоящее испытание на старте
10 шайб до Гретцки, еще пять рекордов и последний шанс на чемпионство. Что ждать от Овечкина в сезоне НХЛ 2026/27
Популярное видео
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ян ответил на критику от Двалишвили: «Наговорил гадостей, не знаю, что он хочет»

Кейпе нокаутировал Ройвала на турнире UFC on ESPN 73
Новости
RSS RSS
Все новости