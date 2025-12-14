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Кейпе нокаутировал Ройвала на турнире UFC on ESPN 73

Руслан Минаев

Анголец Манел Кейпе досрочно победил американца Брэндона Ройвала в главном бою турнира UFC on ESPN 73, который прошел в Лас-Вегасе (США).

Кейпе нокаутировал соперника в первом раунде.

32-летний спортсмен одержал 22-ю победу в карьере при 7 поражениях. На счету 33-летнего Ройвала 17 побед и 9 поражений.

В соглавном бою грузин Гига Чикадзе проиграл нокаутом аргентинцу Кевину Виллехосу во втором раунде. С остальными результатами турнира UFC on ESPN 73 можно ознакомиться на сайте «СЭ».

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Брэндон Ройвал
Гига Чикадзе
Кевин Виллехос
Манель Кейпе
UFC
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