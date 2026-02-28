Турнир UFC Fight Night с главным боем Морено vs. Кавана пройдет в Мехико 1 марта

Турнир UFC Fight Night 268 состоится в ночь на воскресенье, 1 марта, в Мехико (Мексика) на арене «Сьюдад-де-Мехико».

Время начала боев турнира UFC Fight Night Морено — Кавана

Предварительный кард начнется в 1.00 мск 1 марта. Бои главного карда стартуют в 4.00 мск.

Кард боев турнира UFC Fight Night Морено — Кавана

В главном событии вечера мексиканец Брэндон Морено и англичанин Лонир Кавана проведут бой в наилегчайшем весе. Соглавное событие — поединок в легчайшем дивизионе между эквадорцем Марлоном Верой и мексиканцем Давидом Мартинесом.

Главный кард

Брэндон Морено (23-9-2) — Лонир Кавана (9-1)

Марлон Вера (23-11-1) — Давид Мартинес (13-1)

Даниэль Зельхубер (15-3) — Кинг Грин (33-17-1-1)

Эдгар Чайрез (12-6-0-1) — Фелипе Бунес (14-8)

Иманол Родригес (6-0) — Кевин Борхас (10-4)

Сантьяго Луна (7-0) — Анхель Пачеко (7-3)

Предварительный кард

Райан Гандра (8-1) — Хосе Даниэль Медина (11-6)

Айлин Перес (12-2) — Мэйси Чиассон (10-5)

Кристиан Киньонес (18-5) — Крис Моутиньо (14-7)

Дуглас Силва де Андраде (29-6-0-1) — Хавьер Рейес (22-5)

София Монтенегро (6-2) — Эрнеста Карецкайте (6-1-1)

Эрик Сильва (9-3) — Фрэнсис Маршалл (8-3)

Дамиан Пинас (8-1) — Уэс Шульц (8-2)

Где смотреть UFC Fight Night Морено — Кавана

Турнир UFC Fight Night Морено — Кавана в прямом эфире и полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало — в 1.00 мск.

Трансляцию главного карда также будут вести канал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телеэфира). Начало — с 4.00 мск.

Следить за последними новостями UFC, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».