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UFC может потерять более 30 миллионов долларов на турнире в Белом доме

Артем Рыжкин

Владельцы UFC могут потерять более 30 миллионов долларов на турнире, который планируется провести 14 июня в Белом доме. Президент и главный операционный директор «ТКО Групп Холдингс» Марк Шапиро подтвердил, что ивент обойдется примерно в 60 миллионов долларов, но итоговая сумма может вырасти.

На данный момент не анонсирован ни один поединок турнира.

Глава лиги Дана Уайт утверждает, что кард мероприятия уже полностью сформирован и утвержден. Ожидается, что бойцы будут выходить к клетке из Овального кабинета.

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