Боец UFC раскритиковал UFC 300: «Это не такой уж и крутой турнир»

13-й номер рейтинга UFC в легком весе бразилец Ренато Мойкано (17-5) признался, что ожидал более интересных поединков на UFC 300, чем те, что были объявлены.

«Скажу честно, для меня как для фаната, UFC 300 — это не такой уж и крутой турнир. Я буду честен с вами, это не так уж и здорово. Единственный бой, который мне интересен, — это бой Джастина Гейджи и Макса Холлоуэя. Но еще можно отметить бои Келвина Каттара и Алджамейна Стерлинга, Чарльза Оливейры и Армана Царукяна, Бобби Грина и Джима Миллера», — сказал Мойкано в эфире The MMA Hour.

UFC 300 состоится 13 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Главный бой турнира до сих пор не анонсирован.