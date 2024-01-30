UFC Fight Night 4 февраля: расписание и время начала боев россиян

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235 пройдет на арене «Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада (США) в ночь с 3 на 4 февраля, в воскресенье. Прелимы стартуют в 00.00 по московскому времени, начало основного карда — в 03.00.

Главным событием вечера ММА станет бой в средней весовой категории между грузином Романом Долидзе и французским бойцом российского происхождения Нассурдином Имавовым. Также в рамках основного карда россиянин Муслим Салихов проведет поединок в полусреднем весе с ямайско-американским бойцом Рэнди Брауном, а Алиасхаб Хизриев проведет бой в среднем весе с Махмудом Мурадовым.

UFC Fight Night 235 в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец», бои основного карда будут доступны на «Матч ТВ». Также следить за UFC Fight Night 235 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

Полный кард турнира доступен по ссылке на сайте «СЭ».

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