Царукян заявил, что Путин построил спортивный зал для Хабиба

Боец UFC Арман Царукян рассказал, что президент России Владимир Путин помог Хабибу Нурмагомедову с постройкой спортивной базы в Сильди.

«Хабибу дали деньги для постройки спортивного зала. Путин построил для него его. Если ты российский боец или борец, то о тебе позаботятся, потому что ты сделал что-то для своей страны», — сказал он на YouTube-канале PBD Podcast.

37-летний Нурмагомедов за карьеру в смешанных единоборствах одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. Он был чемпионом UFC в легком весе.

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