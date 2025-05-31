Фил Дэвис подал антимонопольный иск против UFC

Американский боец смешанных единоборств Фил Дэвис подал антимонопольный иск в отношении промоушена UFC. Его приняли к рассмотрению в окружном суде штата Невада, сообщает ESPN.

Истец утверждает, что UFC стал монополистом, создал нечестную торговую площадку для бойцов, ограничив возможности других промоушенов заключать контракты с талантливыми спортсменами высшего уровня.

В материалах иска утверждается, что даже бойцы, у которых нет контракта с UFC, страдают от неспособности получать справедливую заработную плату из-за незаконных попыток UFC устранить конкуренцию со стороны других промоушенов.

Среди целей иска — дать бойцу возможность расторгнуть промоутерский контракт без штрафных санкций по истечении одного года. Исторически сложилось так, что стандартные контракты заключаются на проведение нескольких боев в ММА в течение неопределенного периода времени.