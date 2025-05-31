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31 мая 2025, 10:08

Фил Дэвис подал антимонопольный иск против UFC

Американский боец смешанных единоборств Фил Дэвис подал антимонопольный иск в отношении промоушена UFC. Его приняли к рассмотрению в окружном суде штата Невада, сообщает ESPN.

Истец утверждает, что UFC стал монополистом, создал нечестную торговую площадку для бойцов, ограничив возможности других промоушенов заключать контракты с талантливыми спортсменами высшего уровня.

В материалах иска утверждается, что даже бойцы, у которых нет контракта с UFC, страдают от неспособности получать справедливую заработную плату из-за незаконных попыток UFC устранить конкуренцию со стороны других промоушенов.

Среди целей иска дать бойцу возможность расторгнуть промоутерский контракт без штрафных санкций по истечении одного года. Исторически сложилось так, что стандартные контракты заключаются на проведение нескольких боев в ММА в течение неопределенного периода времени.

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