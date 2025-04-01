Турнир UFC Fight Night 256 состоится в ночь на воскресенье, 6 апреля. Бои будут проходить на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (США).

Начало предварительного карда — в 1.00 по московскому времени, основного карда — в 4.00.

Основной кард

Главный бой. Джош Эмметт — Лерон Мерфи

Пэт Сабатини — Жоандерсон Брито

Кортэвиус Ромиос — Чан Хо Ли

Кеннеди Незчакву — Мартин Будай

Брэд Таварес — Джеральд Мершарт

Торрез Финни — Роберт Валентин

Предварительный кард