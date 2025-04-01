UFC Fight Night Эмметт — Мерфи: дата турнира, расписание главного карда боев
Бой Джош Эмметт — Лерон Мерфи возглавит турнир UFC Fight Night
Турнир UFC Fight Night 256 состоится в ночь на воскресенье, 6 апреля. Бои будут проходить на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (США).
Начало предварительного карда — в 1.00 по московскому времени, основного карда — в 4.00.
Основной кард
- Главный бой. Джош Эмметт — Лерон Мерфи
- Пэт Сабатини — Жоандерсон Брито
- Кортэвиус Ромиос — Чан Хо Ли
- Кеннеди Незчакву — Мартин Будай
- Брэд Таварес — Джеральд Мершарт
- Торрез Финни — Роберт Валентин
Предварительный кард
- Оде Осборн — Луис Гуруле
- Дэйви Грант — Даниэл Сантос
- Диана Белбита — Дионе Барбоса
- Рис Макки — Дэниел Фрунза
- Лома Локбунми — Истела Нунес
- Виктор Генри — Педро Фалькао
- Ванесса Демопулос — Талита Аленкар
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