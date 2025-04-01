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1 апреля, 16:31

Магомедшарипов не планирует продолжать карьеру в UFC: «Это невозможно»

Руслан Минаев
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UFC предлагает российскому бойцу Забиту Магомедшарипову возобновить карьеру.

«Забит ушел раз и навсегда. UFC каждый год несколько раз связывается с Забитом, предлагают вернуться. Но это невозможно», — цитирует ТАСС представителя команды спортсмена.

34-летний Магомедшарипов свой последний бой провел 9 ноября 2019 года, победив единогласным решением американца Кэлвина Кэттера на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. В UFC на его счету шесть боев и шесть побед. Всего за карьеру россиянин одержал 18 побед и потерпел одно поражение.

Источник: ТАСС
Забит Магомедшарипов
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