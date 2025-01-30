UFC Fight Night 250: когда и где смотреть трансляцию боев в прямом эфире

Турнир UFC Fight Night 250 пройдет на Кингдом Арене в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 1 февраля. Вечер ММА стартует с прелимов — в 17.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 20.00 мск.

Главным событием вечера станет бой в среднем весе нигерийца Исраэля Адесаньи против Нассурдина Имавова из Франции. В соглавном бою сойдутся российский боец Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) и британец Майкл Пэйдж. Также в главном карде россиянин Саид Нурмагомедов проведет поединок против бразильца Винисиуса де Оливейры. Сергей Павлович из России подерется с суринамским бойцом Жаирзиньо Розенстрайком.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий UFC Fight Night 250. Результаты противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

UFC Fight Night 250 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда можно смотреть на телеканале и сайте «Матч ТВ».