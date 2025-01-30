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Сегодня, 18:00

Туменов — о поединке Магомедова и Пэйджа: «Шарабутдин будет побыстрее и покреативнее в этом бою и выиграет»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов (24-4) в разговоре с «СЭ» сделал прогноз на бой Шарабутдина Магомедова и Майкла Пэйджа на турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии.

«Это интересный бой в плане того, что оба бойца неординарные, делают необычные удары, постоянно что-то придумывают. Склоняюсь к тому, что Шарабутдин более мотивирован, его арсенал богаче. Не знаю, получится закончить поединок досрочно или нет, но думаю, он обладает большими навыками ударной техники, чем Пэйдж, хотя соперники похожи, дерутся нестандартно. Шарабутдин будет побыстрее и покреативнее в этом бою и выиграет», — сказал Туменов «СЭ».

Турнир UFC Fight Night 250 состоится в субботу, 1 февраля. Вечер ММА пройдет на спортивной арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 17.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.00 мск.

В главном событии сойдутся нигериец Исраэль Адесанья и представляющий Францию Нассурдин Имавов. Также в главном карде запланированы три поединка с участием российских бойцов: Саид Нурмагомедов против Винисиуса де Оливейры, Сергей Павлович против Жаирзиньо Розенстрайка, Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов) против Майкла Пэйджа.

Шарабутдин &laquo;Шара Буллет&raquo; Магомедов и&nbsp;Майкл Пэйдж. Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) — Майкл Пэйдж: основная информация о бое UFC Fight Night 250

Вероника Ольшукова

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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