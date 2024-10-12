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Сегодня, 20:30

UFC Fight Night 244 Ройвал — Тайра: смотреть трансляцию боев турнира

Турнир UFC Fight Night 244 пройдет в Лас-Вегасе
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Турнир UFC Fight Night 244 пройдет в ночь с 12 на 13 октября. Вечер ММА состоится на арене «UFC Apex» в Энтерпрайзе (Лас-Вегас, штат Невада, США). Начало прелимов — в 23.00 по московскому времени, основной кард стартует в 2.00 мск.

Трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass (по подписке). Основной кард в прямом эфире будет транслировать телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно).

Результаты главного боя Ройвэл — Тайра и всех поединков вечера можно изучать в матч-центре «СЭ».

Главное событие турнира — бой в наилегчайшем дивизионе между бывшим претендентом на титул чемпиона UFC Брэндоном Ройвалом и непобежденным японцем Тацуро Тайрой.

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