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Сегодня, 06:17

Ройвал победил Тайру на турнире UFC Fight Night 244

Руслан Минаев
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Американец Брэндон Ройвал победил японца Тацуро Тайру в главном поединке на турнире UFC Fight Night 244 в Лас-Вегасе (США).

Поединок проходил в наилегчайшем весе и завершился победой Ройвала раздельным решением судей — 47:48, 48:47, 48:47.

Бой был признан лучшим по итогам вечера, каждый из бойцов получил бонус по 50 тысяч долларов. В категории «Лучшее выступление вечера» бонус выиграли Рамазан Темиров, который нокаутировал Си Джея Вергару и Клэйтон Карпентер, победивший удушающим приемом Лукаса Рочу.

Брэндон Ройвал
Клэйтон Карпентер
Рамазонбек Темиров
Тацуро Тайра
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