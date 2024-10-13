Ройвал победил Тайру на турнире UFC Fight Night 244

Американец Брэндон Ройвал победил японца Тацуро Тайру в главном поединке на турнире UFC Fight Night 244 в Лас-Вегасе (США).

Поединок проходил в наилегчайшем весе и завершился победой Ройвала раздельным решением судей — 47:48, 48:47, 48:47.

Бой был признан лучшим по итогам вечера, каждый из бойцов получил бонус по 50 тысяч долларов. В категории «Лучшее выступление вечера» бонус выиграли Рамазан Темиров, который нокаутировал Си Джея Вергару и Клэйтон Карпентер, победивший удушающим приемом Лукаса Рочу.