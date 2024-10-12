Дана Уайт объявил кард турнира UFC 310: Мухаммад — Рахмонов, Волков против Гана

Президент UFC Дана Уайт анонсировал ряд поединков на турнире UFC 310, который состоится в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США).

Главным событием вечера на «Ти-Мобайл Арене» станет титульный бой в полусреднем весе между действующим чемпионом Белалом Мухаммадом и непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

Со-главным событием будет бой в наилегчайшем весе между Александром Пантожей (Бразилия) и японцем Каем Асакурой.

Также в карде пройдет поединок бразильца Висенте Люке против американца Ника Диаза. Александр Волков встретится с французом Сирилом Ганом. Ранее их бой был перенесен с октября из-за травмы россиянина.