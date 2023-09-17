Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:37

UFC Fight Night 227: Грассо и Шевченко не выявили победителя и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В Лас-Вегасе, США, завершился турнир UFC Fight Night 227, в главном бою которого Алекса Грассо (16-3) и Валентина Шевченко (23-4) не смогли выявить победителя, бой завершился вничью (48-47, 47-48, 47-47). Таким образом, пояс чемпиона остался у Грассо. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Наилегчайший вес: Алекса Грассо (Мексика) — Валентина Шевченко (Киргизия) — Ничья (48-47, 47-48, 47-47).

Полусредний вес: Джек Делла Маддалена (Австарлия) победил Кевина Холланда (США) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).

Легчайший вес: Рауль Росас (США) победил Терренса Митчелла (США) — TKO, 1-й раунд.

Легкий вес: Даниэль Зельхубер (Мексика) победил Христоса Гиагоса (Узбекистан) — Сабмишн, 2-й раунд.

Полулегкий вес: Кайл Нельсон (Канада) победил Фернандо Падилью (Мексика) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).

Предварительные бои:

Минимальный вес: Лупита Годинес (Канада) победила Элиса Рида (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Средний вес: Роман Копылов (Россия) победил Джоша Фремда (США) — KO, 2-й раунд.

Наилегчайший вес: Эдгар Чайрес (Мексика) — Даниэль Ласерда (Бразилия) — Бой признан несостоявшимся.

Наилегчайший вес: Трейси Кортес (Мексика) победил Жасмина Ясудвичюса (Канада) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Легкий вес: Чарли Кэмпбелл (США) победил Алекса Рейеса (США) — TKO, 1-й раунд.

Минимальный вес: Жозефин Кнутссон (Швеция) победила Марника Манна (США) — Единогласное решение судей (30-24, 30-25, 30-27).

Алекса Грассо
Валентина Шевченко
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Фигуристу сборной России запрещают выступать под Rammstein. Это опаснейший прецедент
Российскому суперснайперу Александру Овечкину исполняется 38 лет
СМИ сообщили о смерти лауреата госпремии СССР Николая Добронравова
В Японии заявили об угрозе исчезновения украинского народа
В аэропортах Москвы задержали более 30 рейсов
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роман Копылов: «Я просто ждал момента, чтобы закончить бой»

Судья в бою Грассо и Шевченко отдал мексиканке 5-й раунд со счетом 10-8
Новости
RSS RSS
Все новости