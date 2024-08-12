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Сегодня, 08:05

UFC Apex закрывается на реконструкцию

Давид Хачатрян
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После завершения сезона «Претендентской серии Даны Уайта» в этом году и проведения нескольких турниров в ноябре, арену UFC Apex закроют на ремонт до середины 2025 года. О планах по реконструкции сообщил сам Уайт в интервью TNT Sports.

«Apex находится в стадии реконструкции, — сказал он. — На самом деле, мы расширяем арену. Она станет больше и качественнее. Мы вкладываем в нее еще 25 миллионов долларов. Здесь будут более комфортные условия для гостей, больше ванных комнат, больше посадочных мест. Да, мы расширяемся».

UFC Apex — это комплекс, расположенный в Лас-Вегасе, штат Невада, который используется UFC для проведения различных мероприятий. Он служит базой для многих мероприятий, включая Fight Nights и «Претендентской серии Даны Уайта». Небольшой размер арены и отсутствие атмосферы были основными причинами, по которым фанаты не любили Apex.

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