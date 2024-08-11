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Сергей Спивак победил Тыбуру болевым приемом в первом раунде главного боя UFC Vegas 95

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Молдаванин Сергей Спивак победил поляка Марчина Тыбуру в главном поединке турнира UFC Vegas 95.

Спивак выиграл болевым приемом (рычаг локтя) в первом раунде. Бой продлился 1 минуту и 44 секунды.

29-летний Спивак одержал 17-ю победу в ММА при 4 поражениях. У 38-летнего Тыбуры теперь 25 побед и 9 поражений.

Спивак взял реванш у Тыбуры за поражение на турнире UFC Fight Night 169, который прошел 29 февраля 2020 года. Тогда поляк выиграл единогласным решением судей.

Марчин Тыбура
Сергей Спивак
UFC
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