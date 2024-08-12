Тренер Нганну и Стрикленда восхитился тренировочным процессом команды Нурмагомедова

Генеральный менеджер и главный тренер зала Xtreme Couture, а также тренер экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) и экс-чемпиона в среднем весе Шона Стрикленда (29-6) рассказал, в чем особенность тренировочного процесса команды экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Когда Хабиб был в UFC PI, я решил подойти и спросить, не будет ли он против, если я просто посижу и понаблюдаю за тренировкой. Он ответил: «Да, конечно, проходи». Это было очень серьезно, но при этом все было четко регламентировано.

Здесь нет музыки и лишнего шума. Спортсмены не болтают друг с другом и не шутят, они сосредоточены на работе с того момента, как выходят на ковер, и до того, как покидают его», — сказал Никсик Red Corner MMA.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-5) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.