Петр Ян — о привычке Двалишвили проводить спарринги в день боя: «Любая машина ломается»

Российский боец Петр Ян поделился мнением о том, что грузин Мераб Двалишвили проводит спарринги в день боя.

В ночь с 6 на 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе между Яном и Двалишвили состоится поединок за титул чемпиона в легчайшем весе.

«Впечатляет ли меня, что Мераб проводит пять раундов спаррингов в день боя? Меня это не должно впечатлять. Если он чувствует, что это работает... Но запомните, что любая машина ломается», — сказал Ян на пресс-конференции.

Первый боя Яна и Двалишвили прошел 11 марта 2023 года на UFC Fight Night 221. Тогда грузин победил российского бойца единогласным решением судей.

Всего на счету 32-летнего Яна в ММА 19 побед и 5 поражений. У 34-летнего Двалишвили 21 победа и 4 поражения.

ММА UFC: Двалишвили — Ян