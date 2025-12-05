Двалишвили — о травмах Яна: «Перестань оправдываться»

Чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили перед реваншем с Петром Яном отреагировал на слова россиянина о травмах перед первым поединком.

Он проходил 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда Двалишвили победил Яна единогласным решением судей. После поединка россиянин утверждал, что дрался с грузином с травмой.

«Брат, ты выше этого, перестань оправдываться, пожалуйста. Никаких оправданий. Когда я пройду тебя снова, какие оправдания ты придумаешь? Расскажи мне это сейчас, сразу. Давай. Ты собираешься оправдываться? Скажи сейчас. У меня есть вопрос к тебе. Ты сейчас травмирован? Да или нет? Я думаю, нет. Окей. Понятно», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

В ночь с 6 на 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе между Яном и Двалишвили состоится поединок за титул чемпиона в легчайшем весе. Всего на счету 32-летнего Яна в ММА 19 побед и 5 поражений. У 34-летнего Двалишвили 21 победа и 4 поражения.

ММА UFC: Двалишвили — Ян