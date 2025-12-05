Бокс/ММА
5 декабря 2025, 05:13

Ян оценил шутки Двалишвили и назвал любимое видео с грузином

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский боец Петр Ян на пресс-конференции перед боем против Мераба Двалашвили ответил на вопрос, считает ли он шутки грузина смешными.

«Я считаю, что все его шутки и видео смешные. Хотя даже не думаю, что он делает это намеренно. Мое любимое видео — это когда он прыгает головой вперед в лед», — приводит Home of Fight слова Ян.

В феврале 2021 года Двалишвили опубликовал в соцсети видео, на котором прыгнул в прорубь и разбил голову.

Также российский боец ответил на приглашение Мераба в свое джакузи.

«У тебя одни мальчики. Я никогда раньше не видел тебя с девушкой», — сказал Ян.

Ян и Двалишвили проведут бой-реванш на турнире UFC 323 в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе (США).

32-летний Ян в ММА провел 24 боя, в которых одержал 19 побед и потерпел 5 поражений. На счету 34-летнего Двалишвили профессиональный рекорд — 21 победа и 4 поражения.

Мераб Двалишвили
Петр Ян
