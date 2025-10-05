Россиянка Сантос победила американку Чиассон на турнире UFC 320
Российский боец UFC Яна Сантос (Куницкая) победила американку Мэйси Чиассон на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе.
Поединок в легчайшем весе продлился все три раунда и завершился победой Сантос единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28.
35-летняя Сантос в карьере одержала 17 побед и потерпела восемь поражений, еще один поединок признан несостоявшимся. На счету 34-летней Чиассон в профессиональных ММА — 10 побед и 5 поражений.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных боев турнира UFC 320.
ММА UFC: Чиассон — Сантос
