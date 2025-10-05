Бокс/ММА
Сегодня, 02:52

Россиянка Сантос победила американку Чиассон на турнире UFC 320

Павел Лопатко

Российский боец UFC Яна Сантос (Куницкая) победила американку Мэйси Чиассон на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе.

Поединок в легчайшем весе продлился все три раунда и завершился победой Сантос единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28.

35-летняя Сантос в карьере одержала 17 побед и потерпела восемь поражений, еще один поединок признан несостоявшимся. На счету 34-летней Чиассон в профессиональных ММА — 10 побед и 5 поражений.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных боев турнира UFC 320.

