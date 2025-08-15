Бокс/ММА
15 августа, 23:00

Рузибоев не выступит на турнире UFC 319, его соперник не уложился в лимит среднего веса

Алина Савинова

Бой между Нурсултоном Рузибоевым из Узбекистана и американцем Брайаном Баттлом, который должен был пройти на турнире UFC 319, отменен.

Как сообщает пресс-служба североамериканской лиги, Баттл не смог уложиться в лимит средней весовой категории. Он показал на весах 86,18 кг, что на 1,81 кг выше установленного правилами лимита.

Этот поединок стал третьим, который слетел с карда UFC 319 за последние несколько дней. Турнир пройдет в Чикаго (США) в ночь с 16 на 17 августа. В главном бою южноафриканец Дрикус дю Плесси и представляющий ОАЭ россиянин Хамзат Чимаев сразятся за чемпионский титул в среднем весе.

